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Генерал Павловский вышел из СИЗО

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Пятница 05 ноября 2021 16:42
Генерал Павловский вышел из СИЗО Фото: генерал Игорь Павловский (facebook.com/rkravets)
Автор: Олег Черныш

Бывший заместитель министра обороны Украины, генерал Игорь Павловский вышел из СИЗО. Его выпустили под залог в размере 18 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его адвоката Ростислава Кравца.

"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена", - написал он в Facebook, прикрепив фото генерала у входа в Лукьяновское СИЗО.

Павловский был арестован Печерским районным судом города Киева 12 июля. Ему был назначен залог в раз мере 475 млн гривен, который через пару месяцев суд снизил до 18 млн.

Генерал подозревается в причастности к поставкам бронекатеров для Военно-морских сил якобы ненадлежащего качества.

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