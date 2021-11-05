Генерал Павловський вийшов із СІЗО

Колишній заступник Міністра оборони України, генерал Ігор Павловський вийшов із СІЗО. Його випустили під заставу в розмірі 18 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його адвоката Ростислава Кравця.

"Сьогодні викупили генерал-лейтенанта Павловського з полону", - написав він у Facebook, прикріпивши фото генерала біля входу в Лук'янівське СІЗО.

Павловський був заарештований Печерським районним судом міста Києва 12 липня. Йому було призначено заставу в розмірі 475 млн гривень, який через пару місяців суд знизив до 18 млн.

Генерал підозрюється в причетності до поставок бронекатерів для Військово-Морських сил нібито неналежної якості.