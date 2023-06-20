General Electric припинила обслуговування газових турбін на території Росії, - "Коммерсантъ"

За даними джерел видання, компанія закрила доступ до системи моніторингу роботи турбін із території Росії. GE зупинила роботу після набуття чинності розширеними санкціями США, які забороняють американським організаціям надавати інжинірингові послуги будь-яким особам на території Росії.

Припинення співробітництва в рамках укладених сервісних контрактів, на думку джерел видання, закриє і постачання оригінальних запчастин для турбін GE та Alstom (входить до GE з 2015 року).

Загальна потужність газових турбін GE в енергосистемі Росії становить близько 5 ГВт, а загальна потужність енергоблоків таких турбінах досягає 8 ГВт. Зупинка сервісного обслуговування, включаючи ремонти, інспекції та заміну запчастин, найбільш критична для найпотужніших моделей H- та F-класу. Наприклад, на енергоблоках Сургутської ДРЕС-2 та Шатурської ДРЕС ("Юнипро") стоять турбіни 9FA, на Середньоуральській ДРЕС ("ЭЛ5-Энерго", колишня "Энел Россия") - турбіна 9FB.

Американська турбіна H-класу представлена на території Росії в єдиному екземплярі на енергоблоці Казанської ТЕЦ-3 потужністю 405 МВт (ТГК-16, входить до ТАИФ). Нову газотурбінну установку (ГТУ) на машині 9HA0.1 станції запущено в 2017 році. На той момент турбіна була другою у світі в лінійці H-класу. Першу таку турбіну GE встановила у Франції.

Турбіна 9H належить до класу найбільш сучасних та складних газових турбін останнього покоління, каже незалежний аналітик Юрій Мельников. Російські виробники ГТУ не мають планів освоювати цю планку - вона для них недоступна. Казанська енергосистема може бути забезпечена електроенергією із сусідніх регіонів, вважає він.