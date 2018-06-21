General Electric виключать з індексу Dow Jones

Її місце займе аптечна мережа

Акції американської General Electric (GE) будуть виключені з фондового індексу Dow Jones Industrial Average. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, компанія була останньою в індексі з тих, які були включені в нього з моменту його створення в 1896 році. Вона була компонентом індексу практично весь час за винятком невеликого періоду на початку ХХ століття. Спочатку в індексі було 12 промислових компаній, в 1928 році їх кількість збільшилася до 30.

У 2000 році капіталізація GE досягла рекордних 594 млрд доларів. Компанія перебувала на вершині кілька років, поки її не змінила Exxon Mobil, вартість якої зростала завдяки почався бум на сировинних ринках.

За останній рік капіталізація GE скоротилася на 55%, або більш ніж на 100 млрд доларів, тоді як індекс Dow Jones виріс на 15,1%. Зараз GE варто 114,65 млрд доларів і є найдешевшою компанією в індексі, - пише видання.

Замість GE в індекс буде включена аптечна мережа Walgreens Alliance Boots з капіталізацією 64 млрд доларів.

Таке рішення пояснив голова індексного комітету S&P Dow Jones Indices Девід Блітцер, заявивши, що в результаті індекс стане краще представляти сектори споживання та охорони здоров'я економіки США.

В DJIA ваги компаній визначаються за ціною їх акцій, а не ринкової капіталізації. З ціною акції 12,95 долара вага GE становив менше 0,5 п. п. Ціна акції Walgreens Alliance Boots вище (64,61 долара), тому її вага в індексі буде істотно більше. Перекомпонування індексу відбудеться перед початком торгів 26 червня.

Нагадаємо, американська компанія General Electric розглядає Крюківський вагонобудівний завод, що у Кременчуці (Полтавська область) як майданчик для локалізації виробництва своїх тепловозів в Україні.