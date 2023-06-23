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General Electric в Індії налагодить випуск реактивних двигунів для винищувачів

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П'ятниця 23 червня 2023 05:44
General Electric в Індії налагодить випуск реактивних двигунів для винищувачів Фото: General Electric в Індії налагодить випуск реактивних двигунів для винищувачів (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Аерокосмічний підрозділ General Electric підписав угоду з індійською державною компанією Hindustan Aeronautics про виробництво двигунів для реактивних винищувачів ВПС Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угода включає потенційне спільне виробництво двигунів GE Aerospace F414 в Індії. Передбачається, що ці двигуни будуть використовуватися для встановлення на винищувачі Tejas.

У Hindustan Aeronautics раніше заявляли, що планують використовувати цей двигун для другого покоління легких бойових літаків та ведуть переговори щодо внутрішнього виробництва двигунів.

У травні агентство Reuters повідомило, що адміністрація Байдена готова підписати угоду, яка дозволить General Electric виготовляти реактивні двигуни для індійських військових літаків.

Варто відзначити, що компанія вперше почала працювати з Hindustan Aeronautics у 1986 році, щоб підтримати розробку індійського легкого бойового літака з двигунами F404.

Оборонне співробітництво США та Індії

Індія є великим імпортером озброєння, закуповуючи оборонну продукцію, зокрема, й у США.

Раніше ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена підштовхує Нью-Делі до покупки американських дронів . Спочатку Індія мала намір придбати 30 БПЛА, також повідомлялося про 24 та 18 примірників. У Нью-Делі також хочуть, щоб компоненти дронів вироблялися всередині країни, що може ускладнити будь-яку угоду.

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