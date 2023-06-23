ua ru
Пт, 23 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

General Electric в Индии наладит выпуск реактивных двигателей для истребителей

Новина українською →
Пятница 23 июня 2023 05:44
General Electric в Индии наладит выпуск реактивных двигателей для истребителей Фото: General Electric в Индии наладит выпуск реактивных двигателей для истребителей (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Аэрокосмическое подразделение General Electric подписало соглашение с индийской государственной компанией Hindustan Aeronautics о производстве двигателей для реактивных истребителей ВВС Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соглашение включает потенциальное совместное производство двигателей GE Aerospace F414 в Индии. Предполагается, что эти двигатели будут использоваться для установки на истребители Tejas.

В Hindustan Aeronautics ранее заявляли, что планируют использовать этот двигатель для второго поколения легких боевых самолетов и ведут переговоры о внутреннем производстве двигателей.

В мае агентство Reuters сообщило, что администрация Байдена готова подписать соглашение, которое позволит General Electric производить реактивные двигатели для индийских военных самолетов.

Стоит отметить, что компания впервые начала работать с Hindustan Aeronautics в 1986 году, чтобы поддержать разработку индийского легкого боевого самолета с двигателями F404.

Оборонное сотрудничество США и Индии

Индия является крупным импортером вооружения, закупая оборонную продукцию, в том числе, и в США.

Ранее мы писали, что администрация президента США Джо Байдена подталкивает Нью-Дели к покупке американских дронов. Изначально Индия намеревалась приобрести 30 БПЛА, также сообщалось о 24 и 18 экземплярах. В Нью-Дели также хотят, чтобы компоненты дронов производились внутри страны, что может осложнить любую сделку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
General Electric
NEWS
ВСУ продвигаются на юго-восточном направлении, продолжаются тяжелые бои: карты боев ISW
ВСУ продвигаются на юго-восточном направлении, продолжаются тяжелые бои: карты боев ISW
DAILY
"Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута