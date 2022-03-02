Гендиректор ВОЗ призвал организовать гуманитарный коридор в Киев

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус высказался в пользу срочной организации гуманитарного коридора в столицу Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.
"Возникла срочная необходимость в установлении коридора для постоянного доступа гуманитарных работников и осуществления поставок для всех нуждающихся", – заявил Гебрейсус.
ВОЗ еще 27 февраля начала работу над организацией безопасного транзита с территории Польши. Прежде всего, спецучреждение ООН обеспокоено опасно низкими запасами кислорода в украинских медучреждениях.
К слову, фонд Ахметова передал отечественному Минздраву оборудование для работы с донорской кровью.
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