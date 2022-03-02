UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Гендиректор ВОЗ призвал организовать гуманитарный коридор в Киев

Автор: Антон Федорцив

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус высказался в пользу срочной организации гуманитарного коридора в столицу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

"Возникла срочная необходимость в установлении коридора для постоянного доступа гуманитарных работников и осуществления поставок для всех нуждающихся", – заявил Гебрейсус.

ВОЗ еще 27 февраля начала работу над организацией безопасного транзита с территории Польши. Прежде всего, спецучреждение ООН обеспокоено опасно низкими запасами кислорода в украинских медучреждениях.

К слову, фонд Ахметова передал отечественному Минздраву оборудование для работы с донорской кровью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗВторжение России в Украину