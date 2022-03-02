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Гендиректор ВОЗ призвал организовать гуманитарный коридор в Киев

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Женева, Среда 02 марта 2022 17:03
Гендиректор ВОЗ призвал организовать гуманитарный коридор в Киев Фото: Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус высказался в пользу срочной организации гуманитарного коридора в столицу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

"Возникла срочная необходимость в установлении коридора для постоянного доступа гуманитарных работников и осуществления поставок для всех нуждающихся", – заявил Гебрейсус.

ВОЗ еще 27 февраля начала работу над организацией безопасного транзита с территории Польши. Прежде всего, спецучреждение ООН обеспокоено опасно низкими запасами кислорода в украинских медучреждениях.

К слову, фонд Ахметова передал отечественному Минздраву оборудование для работы с донорской кровью.

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