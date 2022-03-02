Гендиректор ВООЗ закликав організувати гуманітарний коридор до Києва
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус висловився на користь термінової організації гуманітарного коридору до столиці України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації.
"Виникла термінова необхідність у встановленні коридору для постійного доступу гуманітарних працівників і здіснення поставок для всіх нужденних", – заявив Гебрейсус.
ВООЗ ще 27 лютого почала працювати над організацією безпечного транзиту з території Польщі. Передусім спецустанова ООН стурбована небезпечно низькими запасами кисню в українських медустановах.
До слова, фонд Ахметова передав вітчизняному МОЗ обладнання для роботи з донорською кров'ю.
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