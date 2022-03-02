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Гендиректор ВООЗ закликав організувати гуманітарний коридор до Києва

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Женева, Середа 02 березня 2022 17:03
Гендиректор ВООЗ закликав організувати гуманітарний коридор до Києва Фото: Очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус висловився на користь термінової організації гуманітарного коридору до столиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації.

"Виникла термінова необхідність у встановленні коридору для постійного доступу гуманітарних працівників і здіснення поставок для всіх нужденних", – заявив Гебрейсус.

ВООЗ ще 27 лютого почала працювати над організацією безпечного транзиту з території Польщі. Передусім спецустанова ООН стурбована небезпечно низькими запасами кисню в українських медустановах.

До слова, фонд Ахметова передав вітчизняному МОЗ обладнання для роботи з донорською кров'ю.

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