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Гендиректор "Південноукраїнської" АЕС живе в будинку одного з найбільших підрядників АЕС, - розслідування

Фото: гендиректор "Південноукраїнської" АЕС живе в будинку одного з найбільших підрядників (nik vesti)
Автор: Сергей Новиков

Генеральний директор АЕС Південноукраїнської Ігор Полович проживає в будинку, що належить власниці компаній, які виконували роботи та постачали продукцію на АЕС на суму понад 500 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування місцевих журналістів.

Журналісти з’ясували, що Ігор Полович, незадовго після свого призначення на посаду оселився у приватному будинку, власницею якого є Анастасія Ясеницька.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб Анастасія Ясеницька є бенефіціаром 7 компаній серед яких ПАТ "Юженергобуд", ТОВ "УМР Гідроенергобуд", ТОВ "Вознесенський гранітно-щебеневий завод", ТОВ "Бранден", ТОВ "Енергопромбуд" та інших.

Ці компанії, відповідно до інформації з системи "Прозорро" протягом 2021-2022 року отримали підрядів у Південноукраїнської АЕС на загальну суму понад 500 млн грн. Замовником робіт виступала Південноукраїнська АЕС та відокремлений підрозділ Атомпроектінжиніринг ДП "НАЕК "Енергоатом". Всі закупівлі прийшлись на час, коли ПАЕС очолював Ігор Полович.

В таких діях журналісти вбачають порушення антикорупційного законодавства, а саме використання директором АЕС своїх службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди та створення реального конфлікту інтересів, що є Корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до Кримінального кодексу України.

Південноукраїнська АЕС є однієї з найбільших АЕС України, потужністю 3000 МВт. Південноукраїнська АЕС входить до складу ДП "НАЕК "Енергоатом", що є оператором чотирьох українських АЕС та виробляє понад 50% всієї електроенергії в Україні. НАЕК "Енергоатом" з 2021 року очолює Петро Котін.

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