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Гендиректор "Метинвест" заявил, что менеджмент компании остается в Киеве

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 16:47
Гендиректор "Метинвест" заявил, что менеджмент компании остается в Киеве Фото: гендиректор "Метинвест" заявил, что менеджмент компании остается в Киеве (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украинский народ и бизнес объединились и делают все возможное для победы в войне. Менеджмент компании "Метинвест" также остается в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Юрия Рыженкова в интервью CNN.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить. И остаемся в Киеве, вместе с нашим президентом, властью и нашими военными, чтобы противостоять врагу плечом к плечу", - заявил он.

По словам Рыженкова, компания и Фонд Рината Ахметова сосредоточились на гуманитарной помощи.

"Как и все украинцы, мы верим в то, что мы сможем это остановить (войну, - ред.). И компания, акционеры, объединились того, чтобы пройти каждый шаг вместе и сделать все возможное для предотвращения плохого сценария. На данный момент мы сфокусированы на гуманитарной помощи, мы создали логистическую сеть совместно с Фондом Рината Ахметова, мы создали хаб в Польше, где аккумулируем всю необходимую гуманитарную помощь. После мы доставляем ее в Запорожье, где она сортируется и доставляется людям", - рассказал он в эфире CNN.

Также, по его словам, группа "Метинвест" доставила уже 80 тонн помощи, и не собирается останавливаться на достигнутом. А параллельно компания помогает армии и территориальной обороне Украины.

"Мы делаем противотанковые ежи и доставляем железобетонные блоки, чтобы создавать оборонные пункты, покупаем бронежилеты, каски и аптечки, чтобы улучшить защиту территориальной обороны" - подчеркнул Рыженков.

Как известно, компания "Метинвест" выделила 10 миллионов евро на закупку средств защиты для украинской теробороны. На эти деньги закупят каски, бронежилеты и аптечки для украинских бойцов. Первая партия из около 3 тысяч бронежилетов и 500 аптечек уже едет в Украину

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