UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гендиректор ДТЕК став одним з найкращих керівників України у 2024

Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Олександр Мороз

Генерального директора компанії ДТЕК Максим Тімченко визнано одним з найкращих топменеджерів України 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний рейтинг.

Як зазначають автори рейтингу, керувати бізнесом під час війни - завдання для сміливих та досвідчених. Рятувати компанії та людей, формувати нові плани розвитку, ухвалювати антикризові рішення, шукати шляхи та вірити у перемогу - лише деякі важливі для сучасних управлінців місії.

"Ніколи раніше на долю керівників підприємств і компаній не випадало так багато випробувань, як у 2022, 2023 та, звісно, і у 2024 році також. Агресія росії, окупація регіонів, а разом з тим і виробничих потужностей, багатомільйонні, а подекуди і багатомільярдні втрати через влучання внаслідок обстрілів ЗС РФ", - наголошують в рейтингу.

Зазначається, що енергетика України переживає надскладні випробування, бо росія не припиняла обстріли інфраструктури, внаслідок чого ремонтів та нового обладнання потребували і мережі, і електростанції.

Також за оцінкою експертів 2024 рік стане для енергетиків набагато важчим за попередні. 

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Максим Тимченко