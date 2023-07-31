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Гендиректор ДТЕК розповів про взаємодію з владою перед зимою

Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Сергей Новиков

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що попри війну компанія продовжує працювати над розвитком генеруючих потужностей для підтримки енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Тімченка Financial Times.

"Компанія продемонструвала жертовність у всьому, що ми робимо для народу України. Яка в такому випадку може бути напруга?" - сказав Тімченко.

Водночас минулого місяця представники Офісу президента відвідали вечерю, яку організував ДТЕК у Лондоні.

"Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак високо оцінив роль приватного сектору у відновленні України", - йдеться в ньому.

Очільник ДТЕК також заявив, що попри війну компанія продовжує працювати над розвитком генеруючих потужностей і побудувала вітрову електростанцію в 100 км від лінії фронту.

"Ми все ще вчимося жити у воєнний час. Ми маємо бути лідерами у майбутній інтеграції та побудові нової енергетичної системи", - наголосив Тімченко.

Нагадаємо, в рамках підготовки до зими компанія ДТЕК вже полагодила 7 енергоблоків ТЕС, ще 7 зараз ремонтують. Всього до кінця року ДТЕК планує полагодити 27 енергоблоків ТЕС.

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ДТЕКМаксим Тимченко