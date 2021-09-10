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Гендерный баланс является залогом здоровой работы любой организации, - Гвоздий

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 18:10
Гендерный баланс является залогом здоровой работы любой организации, - Гвоздий Фото: Валентин Гвоздий (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Национальная ассоциация адвокатов Украины предпринимает шаги для того, чтобы увеличить количество женщин среди адвокатов, а также среди представителей органов адвокатского самоуправления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя НААУ и РАУ Валентина Гвоздия.

Он рассказал, что за июнь-август 2021 года общая численность адвокатов в Украине выросла почти на 1 тыс. человек и составляет 61 802 человека, еще 16 143 записи в Едином реестре адвокатов Украины остановлены или приостановлены на предусмотренных законом основаниях. При этом среди адвокатов 61,8% мужчин и 38,2% женщин. НААУ работает над тем, чтобы обеспечить баланс в этом направлении.

"Гендерный баланс является залогом здоровой работы любой организации, любого общества. И это - важный фокус нашей деятельности", - подчеркнул Валентин Гвоздий.

Он отметил, что часто женщины боятся идти в адвокатуру, ведь считают, что это - мужская профессия.

"Наша задача - рассказать им, что это не только криминал и СИЗО, но и прекрасные другие виды правовой помощи и очень высокодоходные, интересные дела, которыми надо заниматься в своей карьере", - отметил заместитель председателя РАУ.

Также он призвал женщин активнее участвовать в работе органов адвокатского самоуправления и предлагать свои кандидатуры на занятие должностей в этих органах.

Подробнее про реформу адвокатурі - читайте в статье РБК-Украина.

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