UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию России о нацизме. Украина была против

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральная ассамблея ООН 16 декабря одобрила российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и другими практиками. Этот документ не поддержали Украина и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеии ООН.

Российскую резолюцию поддержали представители 130 стран, воздержались - 49. Украина и США проголосовали против.

Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма Россия пытается протянуть на протяжении нескольких лет. Документ рекомендует странам принять меры по предотвращению пересмотром итогов Второй мировой войны.

Против российского документа выступают США, Украина и большинство стран Европы. Как поясняли в украинском Министерстве иностранных дел, текст документа замалчивает факт того, что завершение Второй мировой войны не стало победой над тоталитарными идеологиями.

Кроме того, отмечали в МИДе, российская резолюция не отражает результаты Второй мировой войны, приведшие к укреплению коммунистического режима и порабощения некоторых народов Европы. Также Москва оправдывает подписания пакта Молотова-Риббентропа.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская Федерация