Генассамблея ООН приняла резолюцию с поддержкой Крымской платформы

Генеральная ассамблея ООН приняла усиленную резолюцию, которая касается милитаризации оккупированного Крыма. В ней содержится поддержка Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает Россию прекратить переброску на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях", - отметил Кулеба.

Отметим, Крымская платформа - это дипломатическая инициатива Украины, который в будущем должен стать постоянным международным консультативно-координационный механизмом для возвращения деоккупации Крыма в международную повестку дня.