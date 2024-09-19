Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Ізраїля вийти з палестинських територій

У публікації Організації вказується, що резолюція "вимагає від Ізраїлю негайно припинити свою незаконну присутність на окупованій палестинській території протягом наступних 12 місяців".

Відповідну резолюцію підтримали 124 держави-члени. Між тим проти виступили 14 країн, серед яких, зокрема, Ізраїль та США. А 43 держави утрималися на голосуванні (серед них - Україна).

Голосування за резолюцію Генасамблеї ООН щодо Ізраїлю та палестинської території (twitter.com/UN)

"Голосування відбулося в середині 10-ї екстреної спеціальної сесії, на якій розглядалися дії Ізраїлю в окупованому Східному Єрусалимі та на решті окупованої палестинської території", - йдеться в заяві на сайті ООН.

Реакція Ізраїлю

На ухваленні відповідної резолюції відреагував представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Орен Марморштейн, який засудив рішення Генасамблеї ООН.

У своєму Twitter (X) речник МЗС Ізраїлю 18 вересня написав, що "політичний театр" під назвою Генеральна Асамблея ухвалила "спотворене рішення, відірване від реальності, заохочуючи тероризм і шкодячи шансам на мир".

"Рішення асамблеї дає поштовх і зміцнює терористичну організацію ХАМАС і терористичну державу Іран, яка стоїть за нею. Рішення свідчить про те, що тероризм окупається, і дає міжнародні рішення. Рішення лише заохочує небажання ХАМАС щодо угоди щодо звільнення викрадених і припинення вогню та усуває можливість такої угоди", - йдеться в публікації ізраїльського чиновника.

Він додав, що Ізраїль "відкидає спотворене та непов'язане рішення Генеральної Асамблеї та дякує важливим країнам, які не приєдналися до параду дурості, який відбувся сьогодні в Нью-Йорку".

Палестинська автономія

Палестина є незалежною і частково визнаною державою на Близькому Сході і перебуває в процесі свого створення. Незалежність Палестини було визнано 138 зі 193 держав - членів ООН.

Болгарія, Кіпр, Чеська Республіка, Угорщина, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина і Швеція є 9 державами-членами ЄС, які наразі визнають палестинську державу.

Проголошення Палестинської держави було ухвалено в Алжирі 1988 року на сесії Палестинської національної ради, вищого консультативного органу Організації визволення Палестини, 253 голосами "за", 46 - "проти" і 10 утрималися. Водночас ОВП не контролювала територію, на яку вона претендувала.

За даними палестинської адміністрації, яка має обмежені повноваження в деяких частинах Західного берега, на сьогодні 142 із 193 країн-учасниць ООН визнають державу Палестину. Більшість із них - представники Глобального Півдня.

Україна як член ООН визнала Палестину, перебуваючи у складі СРСР. У 1990-х президент Леонід Кучма та голова Палестинської національної адміністрації Ясір Арафат обмінялися візитами. З 2001 року встановлені дипломатичні відносини. Відносини із сектором Газа не підтримуються з приходом до влади терористів ХАМАС.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "У чому проблема із визнанням Палестини та що буде далі".