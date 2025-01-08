Гелюх очолив європейський підрозділ ДТЕК з "зеленої" енергетики

Гелюх заступає на посаду замість Джона Стюарта, який очолював DRI майже три роки.

Гелюх перейшов в DRI з компанії D.Trading, трейдингового бізнесу ДТЕК, де він займав посаду генерального директора з 2022 року.

До роботи в D.Trading Гелюх обіймав посаду генерального директора ДТЕК Мережі, яку він поєднував зі співголовуванням у координаційній групі операторів систем розподілу Енергетичного співтовариства (ECDSO-E). Іван почав свою кар’єру в групі ДТЕК у 2005 році.