UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гелікоптер, ППО та 750 окупантів. Генштаб порахував втрати росіян за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 3 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок вівторка, 3 січня, українські військові ліквідували за добу 750 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 108190 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 03.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано,
  • танків - 3036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6100 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2033 (+6) од,
  • РСЗВ - 424 (+1) од,
  • засобів ППО - 214 (+1) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 270 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1839 (+3),
  • крилатих ракет - 723 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4735 (+10) од,
  • спеціальної техніки - 181 (+0).

Як повідомлялось, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 2 січня відбили 13 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні