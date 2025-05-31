Гегсет закликав партнерів США в Азії збільшити витрати на оборону: у чому причина

На конференції в Сінгапурі Хегсет звернувся до представників міністерств оборони. Зокрема, він застеріг країни від поглиблення економічних зв'язків із Китаєм за одночасного поглиблення економічних зв'язків зі США. Також глава Пентагону дав ясно зрозуміти, що адміністрація Трампа застосує до регіону модель НАТО, а саме - вимагатиме від країн більше витрачати на свою оборону.

"Члени НАТО зобов'язуються витрачати 5% свого ВВП на оборону - навіть Німеччина. Тобто країнам Європи не має сенсу робити це, в той час як ключові союзники в Азії витрачають менше на оборону перед обличчям ще більш серйозної загрози, не кажучи вже про Північну Корею", - сказав Хегсет.

Промова, в якій він уперше детально виклав підхід адміністрації Трампа до оборони в Азії, відповідає широкомасштабним зусиллям членів команди Трампа зі зміщення фокусу з оборони Європи на Азію. І зокрема на Китай, який, за словами офіційних осіб США, вже давно є головною загрозою для Вашингтона.

Це також змусить багатьох союзників і партнерів США в Азії, які і близько не витрачають на оборону 5% ВВП, ухвалити важкі рішення. За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, торік Південна Корея лідирувала в регіоні з 2,6% ВВП, за нею йшли Тайвань, Австралія, Японія і Філіппіни.

США, зі свого боку, не витрачають 5% ВВП на оборону, проте вкладають у військові витрати більше, ніж будь-яка інша країна.

Bloomberg пише, що підхід Хегсета дав зрозуміти, що союзники США не побачать полегшення від тиску, який Трамп чинив у свій перший термін. Тоді він зажадав, щоб Японія і Південна Корея платили більше за розміщення американських військ.

Він повторив настрої, висловлені Трампом у його промові в Саудівській Аравії в травні, заявивши, що США не хочуть "чинити тиск на інші країни, щоб вони прийняли нашу політику або ідеологію".

Також глава Пентагону спробував заспокоїти китайських чиновників, які відкидають звинувачення в планах нападу на Тайвань. Гегсет двічі заявив, що США не прагнуть війни з Китаєм.

Він визнав, що економічна залежність союзників від Китаю ускладнить ухвалення рішень США, заявивши, що "ніхто не знає, що зрештою зробить Китай, але він готується, і тому ми теж маємо бути готові".

Хегсет ясно дав зрозуміти, що хоч США не кинуть своїх союзників, але їхні тісні стосунки не завадять США чинити на них тиск, щоб вони інвестували більше у свої оборонно-промислові бази для протидії Китаю. І він попередив, що "терміновість і пильність" - це єдиний варіант.

"Загроза, яку становить Китай, реальна", - сказав він.

Охарактеризувавши Індо-Тихоокеанський регіон як "пріоритетний театр воєнних дій" для США, Хегсет заявив, що адміністрація Трампа очікує від країн більшої прихильності до спільної оборони проти "невідкладної" загрози з боку Китаю.

"Єдиний спосіб забезпечити міцні союзи і партнерські відносини - це переконатися, що кожна сторона виконує свою частину роботи", - сказав він.