"Где будет Медведев через 2 года - вопрос". Подоляк ответил на угрозы из-за ленд-лиза по газу

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на угрозы заместителя председателя СБ РФ Дмитрия Медведева о не существовании Украины через два года в контексте возможного ленд-лиза по газу из США. По его словам, такое мог сказать только "маленький человек с большими комплексами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.
"Если бы у российского империализма было лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться - брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру.
Подоляк заверил, что "Украина была, есть и будет", а "где будет Медведев через 2 года - вопрос".
Как сообщалось, Украина предложила США соглашение о поставках сжиженного природного газа по ленд-лизу. Чтобы таким образом получить от американской стороны около шести миллиардов кубометров СПГ.
На это Медведев ответил, что в Кремле сомневаются, что Украина будет существовать через два года.
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