ДБР завершило слідство щодо захоплення влади Януковичем

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило слідство у справі про захоплення державної влади колишнім президентом Віктором Януковичем у 2010 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР .

Повідомляється, що у справі в якості посібника фігурує колишній заступник міністра юстиції. За даними слідства, Янукович з його допомогою незаконно повернув у дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до розширення президентських повноважень.

У зв'язку з тим, що фігуранти переховуються, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за спеціальною (заочною) процедурою. Стороні захисту надано доступ до матеріалів справи, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде направлено до суду.