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ДБР завершило слідство щодо захоплення влади Януковичем

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Київ, П'ятниця 24 червня 2022 16:06
ДБР завершило слідство щодо захоплення влади Януковичем Фото: Віктор Янукович (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило слідство у справі про захоплення державної влади колишнім президентом Віктором Януковичем у 2010 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

Повідомляється, що у справі в якості посібника фігурує колишній заступник міністра юстиції. За даними слідства, Янукович з його допомогою незаконно повернув у дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до розширення президентських повноважень.

У зв'язку з тим, що фігуранти переховуються, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за спеціальною (заочною) процедурою. Стороні захисту надано доступ до матеріалів справи, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде направлено до суду.

Нагадаємо, раніше суд дозволив заочне слідство щодо Януковича у справі про так звані "Харківські угоди".

Віктор Янукович був президентом України в 2010-2014 роках, в розпал Революції гідності втік з країни. У 2019 році Оболонський райсуд Києва дав йому 9 років в'язниці за державну зраду.

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