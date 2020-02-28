ГБР завершило досудебное расследование против экс-замглавы МЧС по делу о растрате

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киеве, завершили досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшим заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе ГБР.

Экс-чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого дома на земельном участке, принадлежащем министерству. Согласно документу, 3420 кв. м жилой площади в нем должны были перейти в собственность министерства.

Однако, в 2010 году заместитель министра заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от квартир в городе Киеве в обмен на аналогичную жилую площадь в доме, расположенном в городе Ирпене Киевской области.

Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило министерство в Киевской области на 23,7 млн грн меньше, чем стоимость квартир, которые МЧС должно было получить в Киеве.

Пока стороне защиты предоставлены для ознакомления материалы досудебного расследования.

В случае доказательства вины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении бывшему заместителю главы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в растрате 23,7 млн грн государственных средств.

Ранее следователи ГБР задержали на получении взятки чиновника Государственного архитектурно-строительного контроля города Стрый Львовской области. Он требовал от предпринимателя 4 тыс. долларов за решение вопроса о введении в эксплуатацию нежилого помещения площадью 790 м.