ДБР запідозрило поліцейських у стрільбі по дитині під Києвом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДБР проводить обшуки у підозрюваних правоохоронців

Державне бюро розслідувань (ДБР) запідозрило двох працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції у стрільбі по 5-річній дитині під Києвом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомляється, 31 травня у реанімаційне відділення лікарні в Переяслав-Хмельницькому доставили 5-річного хлопчика з тяжкими травмами голови. Медпрацівники виявили в дитини сліди вогнепальних поранень.

Неподалік місця проживання дітей, за 70-150 метрів від місця інциденту, правоохоронці виявили гільзи від патронів Флобера.

"Встановлено, що до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині можуть бути причетними два працівники Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області", - повідомили в ДБР.

Зазначається, що зараз проводиться досудове розслідування за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Слідчі ДБР проводять обшуки за місцем проживання поліцейських, в ході яких вилучено патрони та іншу зброю.

"Слідчими ДБР готується затримання двох поліцейських в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також повідомлення про підозру у вчинені замаху на умисне вбивство малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу", - наголосили у відомстві.

Крім того, в поліції Київської області заявили, що в ході оперативних заходів правоохоронцями було встановлено, що травму 5-річна дитина отримала "внаслідок випадкового пострілу".

Нагадаємо, раніше у Харкові на проспекті Перемоги сталась стрілянина. В поліції повідомили, що між двома чоловіками стався конфлікт з застосуванням зброї. В результаті стрілянини постраждала людина.