ГБР закончило расследовать одно из дел дел экс-нардепа Микитася

Фото: Максим Микитась (facebook.com)

ГБР завершило досудебное расследование в производстве по подозрению бывшего народного депутата

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в производстве по подозрению бывшего народного депутата Максима Микитася в совершении хулиганских действий в помещении поселкового совета в селе Любеч Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры (ГПУ).

Сообщается, что под процессуальным руководством ГПУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины VIII созыва в совершении хулиганских действий в помещении поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области.

Стороне защиты для ознакомления предоставлены материалы уголовного производства. После ознакомления прокуратура планирует направить обвинительный акт в суд.

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного дела в отношении экс-народного депутата Максима Микитася, который избил главу сельского совета одного в Черниговской области.

В конце октября Микитась вышел из СИЗО под залог в 80 млн гривен. Его подозревают в сговоре с экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по захвату недвижимости в столице.