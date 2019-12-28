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ДБР закінчило розслідувати одну зі справ справ екс-нардепа Микита

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 18:58
ДБР закінчило розслідувати одну зі справ справ екс-нардепа Микита
Фото: Максим Микитась (facebook.com)

ДБР завершило досудове розслідування у виробництві за підозрою колишнього народного депутата

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування у виробництві за підозрою колишнього народного депутата Максима Микитася в скоєнні хуліганських дій в приміщенні селищної ради в селі Любеч Чернігівської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури (ГПУ).

Повідомляється, що під процесуальним керівництвом ГПУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України VIII скликання в скоєнні хуліганських дій в приміщенні селищної ради в с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області.

Стороні захисту для ознайомлення надані матеріали кримінального провадження. Після ознайомлення прокуратура планує направити обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінальної справи стосовно екс-народного депутата Максима Микита, який побив голову сільської ради одного в Чернігівській області.

В кінці жовтня Микитась вийшов з СІЗО під заставу в 80 млн гривень. Його підозрюють у змові з екс-командувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим і організації корупційної схеми із захоплення нерухомості в столиці.

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