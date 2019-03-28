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ГБР задержала на взятке в Харькове оперуполномоченных полиции

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 18:45
ГБР задержала на взятке в Харькове оперуполномоченных полиции
Фото: задержание (dbr.gov.ua)

Майор и старший лейтенант Слободского отдела полиции потребовали 7 тыс. долларов США у жителя Харькова

В Харькове задержали двух оперативных уполномоченных криминальной полиции Слободского отдела полиции в ГУ Нацполіції в Харьковской области во время получения неправомерной выгоды размером в 7 тыс. долларов США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Задержание происходило по оперативного сопровождения Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области и Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона Объединенных сил.

По предварительной информации, майор и старший лейтенант Слободского отдела полиции потребовали 7 тыс. долларов США у жителя Харькова, обещая уничтожить материалы негласных следственных (розыскных) действий, которые проводились в отношении его родственника. Это помогло бы мужчине избежать уголовной ответственности за сбыт и хранением наркотических средств (ст. 307, 309 Уголовного кодекса Украины).

Следователи территориального управления ГБР задержали обоих правоохранителей после получения обусловленной суммы неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос об оглашении полицейским о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

 

Фото: задержание (dbr.gov.ru)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Волынской области следователи СБУ объявили подозрение задержанному на взятке прокурору отдела прокуратуры области. Чиновник требовал две тыс. долларов неправомерной выгоды от жены одного из осужденных для досрочного освобождения ее мужа.

Кроме того, во Львовской области на взятке в 100 тыс. гривен задержали чиновницу ДФС. За взятку она обещала не проводить проверки и непринятие мер реагирования на нарушения налогового законодательства.

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