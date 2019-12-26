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ГБР задержало следователя Нацполиции, который продавал закрытую информацию в Россию

Новости » Общество     26.12.2019 - 05:19
ГБР задержало следователя Нацполиции, который продавал закрытую информацию в Россию
Фото: задержание полицейского (dbr.gov.ua)

За свои "услуги" следователь получил чуть более 16 тысяч гривен

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали следователя Нацполиции в Харьковской области, который продавал в Россию информацию с ограниченным доступом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что правоохранитель незаконно распространял информацию с ограниченным доступом относительно других лиц, которая хранится и обрабатывается в специальных автоматизированных подсистемах. За такие услуги следователь получил 16 тысяч 350 гривен.

Полицейского задержали во время очередного случая продажи информации. Следствие установило, что продажа закрытой информации происходила неоднократно.

Сейчас решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины недавно остановила контрабанду в Российскую Федерацию комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74.

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