ДБР затримало слідчого Нацполіції, який продавав секретну інформацію у Росію

Фото: затримання поліцейського (dbr.gov.ua)

За свої "послуги" слідчий отримав трохи більше 16 тисяч гривень

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали слідчого Нацполіції в Харківській області, який продавав у Росію інформацію з обмеженим доступом. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДБР.

Встановлено, що правоохоронець незаконно розповсюджував інформацію з обмеженим доступом стосовно інших осіб, яка зберігається та оброблюється у спеціальних автоматизованих підсистемах. За такі послуги слідчий отримав 16 тисяч 350 гривень.

Поліцейського затримали під час чергового випадку продажу інформації. Слідство встановило, що продаж закритої інформації відбувався неодноразово.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки України нещодавно зупинила контрабанду в Російську Федерацію комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і АН-74.