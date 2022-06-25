ГБР заблокировало криптовалютные аккаунты россиян, которые обходили санкции

Правоохранители установили, что отдельные представители криптоиндустрии, в том числе и в Украине, позволяли пользователям из Российской Федерации и Республики Беларусь осуществлять анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF и в обход санкций.

Для блокировки соответствующих аккаунтов, украинская сторона обратилась к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры. Большинство из них уже заблокировали аккаунты, на которые указали украинские правоохранители, сообщают в ГБР.

По данным Telegram-канала "Украина сейчас", в рамках дела на этой неделе был проведен ряд обысков в компаниях, зарегистрированных в Украине.

В частности, в БЦ "Европа плаза" (бульвар Тараса Шевченко, 37/12) и в помещении "Фан-Бара" (проспект Победы, 31). В офисах этих колл-центров работали около 500 сейлеров.

Именно эти помещения арендует известная финансовая пирамида Milton Group, которая также занимается криптовалютными операциями.