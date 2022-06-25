ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції

Новость на русском →
Субота 25 червня 2022 13:31
ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції Фото: ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції (t me/u_now)
Автор: Артем Горовенко

Державне бюро розслідувань встановило факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

Правоохоронці встановили, що окремі представники криптоіндустрії, зокрема й в Україні, дозволяли користувачам з Російської Федерації та Республіки Білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF та в обхід санкцій.

Для блокування відповідних акаунтів, українська сторона звернулась до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи. Більшість з них вже заблокували акаунти, на які вказали українські правоохоронці, повідомляють в ДБР.

За даними Telegram-каналу "Україна зараз", в рамках справи цього тижня було проведено низку обшуків в компаніях, зареєстрованих в Україні.

Зокрема, в БЦ "Європа плаза" (бульвар Тараса Шевченка, 37/12) та в приміщенні "Фан-Бару" (проспект Перемоги, 31). В офісах цих кол-центрів працювали близько 500 сейлерів.

Саме ці приміщення арендує відома фінансова піраміда Milton Group, яка також займається криптовалютними операціями.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що сталося з Milton Group, яка два роки тому потрапила під пильну увагу європейських журналістів і правоохоронних органів, після викриття, і чому після повномасштабного вторгнення Росії в Україну шахраї знову активізували свою діяльність.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ДБР криптоіндустрія
NEWS
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження