ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції
Державне бюро розслідувань встановило факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.
Правоохоронці встановили, що окремі представники криптоіндустрії, зокрема й в Україні, дозволяли користувачам з Російської Федерації та Республіки Білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF та в обхід санкцій.
Для блокування відповідних акаунтів, українська сторона звернулась до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи. Більшість з них вже заблокували акаунти, на які вказали українські правоохоронці, повідомляють в ДБР.
За даними Telegram-каналу "Україна зараз", в рамках справи цього тижня було проведено низку обшуків в компаніях, зареєстрованих в Україні.
Зокрема, в БЦ "Європа плаза" (бульвар Тараса Шевченка, 37/12) та в приміщенні "Фан-Бару" (проспект Перемоги, 31). В офісах цих кол-центрів працювали близько 500 сейлерів.
Саме ці приміщення арендує відома фінансова піраміда Milton Group, яка також займається криптовалютними операціями.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що сталося з Milton Group, яка два роки тому потрапила під пильну увагу європейських журналістів і правоохоронних органів, після викриття, і чому після повномасштабного вторгнення Росії в Україну шахраї знову активізували свою діяльність.