ГБР взялось за львовских налоговиков с орбиты Медведчука-Козака

По словам эксперта, Лазорко с орбиты Виктора Медведчука и Тараса Козака.

"Деятельность Медведчука и Козака, в настоящее время исследуется в рамках уголовного производства на предмет государственной измены. По этому поводу вопрос пребывания Игоря Лазорко на руководящих должностях в областной налоговой неоднократно поднимался общественными активистами", - отмечает он.

Как известно, в настоящее время в рамках уголовного производства № 62022140010000119 от 25.03.2022 по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины работниками Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Львове осуществляется документирования фактов противоправных действий должностных лиц контролирующих органов Львовской области, вопреки интересам государства, обеспечивали финансово-хозяйственную деятельность коммерческих структур фактическими владельцами и конечными бенефициарами которых являются близкие родственники (родные братья) підсанкційних Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Эксперт также обратил внимание, что ранее начальник Львовской ОВА Максим Козицкий обвинил налоговую в необоснованном возмещении НДС некоторым предприятиям. Среди этих предприятий была компания его отца Зиновия Козицкого.

"В частности, речь идет об Ооо "Энергоинвест" (бенефициарный владелец Зиновий Козицкий) - количество работающих в период подачи заявки на возмещение - 2 человека, оплата в бюджет - 12 тыс. гривен, возмещено на расчетный счет - 12,31 млн гривен", - добавляет аналитик.