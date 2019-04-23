ГБР возьмется за прокуроров, которые расследуют дело Калетника

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство относительно невыполнения судебных решений и незаконного уголовного преследования бывшего первого вице-спикера парламента Игоря Калетника со стороны ГПУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, прокуроры расследуют участие Калетника в принятии народными депутатами так называемых "диктаторских законов".

Сообщается, что адвокат Калетника Ирина Залюбовская на своей странице в Facebook сообщила, что 2 апреля 2019 Печерский районный суд обязал ГБР начать уголовное производство по прокурорам ГПУ из-за незаконного уголовного преследования ими бывшего первого вице-спикера Верховной рады Игоря Калетника. Также она обнародовала постановление от 2 апреля 2019 года, которым суд удовлетворил ее жалобу и обязал ГРБ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению о совершении прокурорами ГПУ ряда преступлений. А именно: незаконное уголовное преследование Игоря Калетника, превышение полномочий, невыполнение судебных решений.

Отмечается, что речь идет о решении Печерского районного суда от 27 ноября 2018 года, которым ГПУ в течение месяца было обязано закрыть уголовное производство по обвинению Игоря Калетника в принятии так называемых "законов 16 января" в связи с доказанностью отсутствия в его действиях признаков преступления и безосновательности и необоснованности подозрения.

Сообщается, что указанное судебное решение на сегодня не выполняется прокурорами ГПУ.

"Всего за период 2015-2019 годов судами принято около 10 решений именно по указанному уголовному производству. Судьями установлено необоснованность подозрений выдвинутых Калетнику, противоправность объявления его в розыск, умышленное затягивание следствия и суд обязал закрыть указанное уголовное производство", - сообщила Залюбовская.

"28 апреля 2019 исполняется ровно пять лет, как ГПУ пытается имитировать проведение какого-то предварительного расследования, а на самом деле все это время осуществляет ни что иное как политическое преследование, используя ресурс правоохранительных органов при этом лишая Игоря Калетника гарантированных ему Конституцией прав и свобод" , - заявила она.

Как отмечается, Игорь Калетник подал в отставку с должности первого заместителя председателя Верховной рады в феврале 2014 года. С тех пор Генпрокуратура преследует его за принятие парламентом законов "16 января".