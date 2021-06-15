ГБР возбудило дело против нардепа Семинского

18 марта экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский обратился в ГБР с заявлением о том, что Олег Семинский не имел никаких правовых оснований выводить средства из "Нефтегаздобычи", поскольку не был акционером компании, а делал это для собственного незаконного обогащения.

Сначала Государственное бюро расследований отказалось внести сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование в отношении нардепа.

Однако Рудьковский обратился в суд с жалобой на бездействие ГБР.

27 апреля Шевченковский районный суд удовлетворил жалобу и обязал ГБР безотлагательно внести в ЕРДР сведения о преступлении, совершенном Семинским, и начать досудебное расследование.

Как известно, Олег Семинский заявляет, что он был не только директором, но и акционером компании, и считает, что в 2012 году это стало причиной его похищения.

Однако на сделанных правоохранительными органами записях разговоров Семинского с Андреем Мельником, которого СМИ называют криминальным "авторитетом" и который обвиняется в похищении Семинского, нардеп признает, что на самом деле никаких оснований претендовать на долю в "Нефтегаздобыче" у него нет, как и подтверждающих эти претензии документов. Потому на записях Семинский предлагает Мельнику объединить усилия, чтобы забрать у семьи Рудьковского акции стоимостью сотни миллионов долларов.

Напомним, в интервью Дмитрию Гордону Николай Рудьковский подтвердил факт вымогательства со стороны Семинского, и заявил, что несмотря на заработную плату в сотни тысяч долларов, тот выводил из компании средства через договоры на фиктивные услуги (что подтверждено аудиторской проверкой), а избежать ответственности собирался благодаря депутатскому мандату.