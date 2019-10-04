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ГБР сообщило о подозрении Пашинскому

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ГБР сообщило о подозрении народному депутату, который стрелял в гражданина

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Сергею Пашинскому. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ГБР отмечают, что сейчас решается вопрос об избрании депутату меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пресс-служба сообщает, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал пистолет марки Glock 19 и выстрелил мужчине в левую ногу. Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома стегневої кости левой ноги.

Пашинскому квалифицируют умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

Напомним, в декабре 2017 года суд обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование дела Пашинского.

Ранее сообщалось, что 1 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против нардепа от "Народного фронта", председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

Речь идет об уголовном деле по факту стрельбы под Киевом в 2017 году, когда Пашинский в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу. В частности, в ГПУ пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий Химикуса были признаны "общественно опасными".

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