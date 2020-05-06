ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР разыскивает виновных в избиении заключенных в Кропивницком СИЗО

Новости » Общество     06.05.2020 - 21:02
ГБР разыскивает виновных в избиении заключенных в Кропивницком СИЗО
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГБР взялось проверить информацию от омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что в Кропивницком СИЗО систематически издевались и били двух задержанных

Следователи Государственного бюро расследований проверяют информацию о том, что в Кропивницком СИЗО систематически издевались и били двух задержанных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, неустановленные работники следственного изолятора в форме без опознавательных знаков и масках неоднократно наносили нескольким заключенным телесные повреждения.

"Во время медицинского осмотра у заключенных врачи обнаружили многочисленные гематомы туловища и ног. Избиение совершались для того, чтобы заключенные признали свою вину в совершении преступлений, а именно разбое и незаконном похищении человека", - говорится в сообщении.

Кроме этого, из-за избиения работники СИЗО пытались установить местонахождение средств, которые задержанные якобы получили преступным путем.

Напомним, прокуратура Кировоградской области открыла дело по факту нанесения телесных повреждений правоохранителями подозреваемым в Кропивницком следственном изоляторе.

Как сообщало РБК-Украина, в суд направили обвинительный акт в отношении трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Краматорска за пытки во время допроса. Правоохранители силой пытались выбить признание в преступлении.

Освобожденного в рамках последнего обмена отправили в СИЗО Прокуратура открыла дело по факту избиения подозреваемых в Кропивницком СИЗО
Новости Украины СИЗОизбиениеГБР
News
On Top