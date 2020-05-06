ГБР разыскивает виновных в избиении заключенных в Кропивницком СИЗО

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГБР взялось проверить информацию от омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что в Кропивницком СИЗО систематически издевались и били двух задержанных

Следователи Государственного бюро расследований проверяют информацию о том, что в Кропивницком СИЗО систематически издевались и били двух задержанных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, неустановленные работники следственного изолятора в форме без опознавательных знаков и масках неоднократно наносили нескольким заключенным телесные повреждения.

"Во время медицинского осмотра у заключенных врачи обнаружили многочисленные гематомы туловища и ног. Избиение совершались для того, чтобы заключенные признали свою вину в совершении преступлений, а именно разбое и незаконном похищении человека", - говорится в сообщении.

Кроме этого, из-за избиения работники СИЗО пытались установить местонахождение средств, которые задержанные якобы получили преступным путем.

Напомним, прокуратура Кировоградской области открыла дело по факту нанесения телесных повреждений правоохранителями подозреваемым в Кропивницком следственном изоляторе.

Как сообщало РБК-Украина, в суд направили обвинительный акт в отношении трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Краматорска за пытки во время допроса. Правоохранители силой пытались выбить признание в преступлении.