ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР розшукує винних у побитті ув'язнених у Кропивницькому СІЗО

Новини » Суспільство     06.05.2020 - 21:02
ДБР розшукує винних у побитті ув'язнених у Кропивницькому СІЗО
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДБР взялося перевірити інформацію від омбудсмена Людмили Денисової про те, що у Кропивницького СІЗО систематично знущалися і били двох затриманих

Слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють інформацію про те, що у Кропивницькому СІЗО систематично знущалися і били двох затриманих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, невстановлені працівники слідчого ізолятора у формі без розпізнавальних знаків і масках неодноразово завдавали кільком ув'язненим тілесні ушкодження.

"Під час медичного огляду ув'язнених лікарі виявили численні гематоми тулуба і ніг. Побиття здійснювалися для того, щоб ув'язнені визнали свою провину в скоєнні злочинів, а саме розбій та незаконне викрадення людини", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, через побиття працівники СІЗО намагалися встановити місцезнаходження коштів, які затримані нібито отримали злочинним шляхом.

Нагадаємо, прокуратура Кіровоградської області відкрила справу за фактом нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцями підозрюваним у Кропивницькому слідчому ізоляторі.

Як повідомляло РБК-Україна, до суду направили обвинувальний акт стосовно трьох оперуповноважених відділу кримінальної поліції Краматорська за катування під час допиту. Правоохоронці силою намагалися вибити зізнання у злочині.

Звільненого в рамках останнього обміну відправили до СІЗО Прокуратура відкрила справу за фактом побиття підозрюваних у Кропивницького СІЗО
Новини України СИЗОпобиттяДБР
News
On Top