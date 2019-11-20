ГБР расследует завладение полицейскими имуществом на 7,5 млн гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Место нахождения имущества пока не установлено

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют факт возможного незаконного изъятия и дальнейшего завладения имуществом предприятий на сумму 7,5 млн гривен полицейскими совместно со служебными лицами частной компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что в конце 2017 года работники Главного управления Национальной полиции в Киевской области изъяли у частных предприятий товарно-материальные ценности на сумму 7,5 млн. гривен. В дальнейшем, вопреки требованиям закона, которые обязывают передавать изъятое имущество в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), имущество передано на хранение частной компании.

Отмечается, что установить местонахождение изъятого имущества пока не удалось.

Событие квалифицировано по статье о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если они повлекли тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, правоохранители разоблачили должностное лицо Ирпенского отделения Вышгородской ОГНИ ГУДФС в Киевской области во время получения взятки от частного предпринимателя.

Ранее в Краматорске (Донецкая область) следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали полицейских, которые за взятку предлагали мужу избежать ответственности за хранение наркотиков.