ГБР расследует возможное участие прокурора Опанасенко в поджоге авто журналиста

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Журналист опубликовал соответствующий документ

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует возможное участие прокурора Виталия Опанасенко в поджоге автомобиля журналиста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Василия Крутчака, который опубликовал соответствующий документ на своем Facebook.

"Государственное бюро расследований выполнило решение суда и внесло в ЕРДР мое заявление о поджоге моего автомобиля, в организации которого я обвиняю военного прокурора Витальку Опанасенко (Василий Иванов)", - написал Крутчак.

Источник фото: facebook.com/vkrutchak

Как известно, журналист неоднократно заявлял, что поджог его транспортного средства связан напрямую с профессиональной деятельностью. Он утверждает, что организацию поджога авто осуществил военный прокурор Виталий Опанасенко.

Крутчак также заявлял, что ранее прокурор Опонасенко якобы заявил, что побьет его или сожжет авто за продолжение написания сообщений в соцсетях о прокуроре и его родственниках.

Напомним, 22 февраля в Киевской области сгорел автомобиль журналиста, а также расположенная рядом другая машина.