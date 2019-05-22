ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР розслідує можливу участь прокурора Опанасенка в підпалі авто журналіста

Новини » Надзвичайні події    22.05.2019 - 14:06
ДБР розслідує можливу участь прокурора Опанасенка в підпалі авто журналіста
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Журналіст опублікував відповідний документ

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує можливу участь прокурора Віталія Опанасенка в підпалі автомобіля журналіста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Василя Крутчака, який опублікував відповідний документ на своєму Facebook.

"Державне бюро розслідувань виконало рішення суду і внесло до ЄРДР мою заяву про підпал мого автомобіля, в організації якого я звинувачую військового прокурора Вітальку Опанасенка (Василь Іванов)", - написав Крутчак.

ДБР розслідує можливу участь прокурора Опанасенка в підпалі авто журналіста

Джерело фото: facebook.com/vkrutchak

ДБР розслідує можливу участь прокурора Опанасенка в підпалі авто журналіста

Як відомо, журналіст неодноразово заявляв, що підпал його транспортного засобу пов'язаний безпосередньо з професійною діяльністю. Він стверджує, що організацію підпалу авто здійснив військовий прокурор Віталій Опанасенко.

Крутчак також заявляв, що раніше прокурор Опанасенко начебто заявив, що поб'є його або спалить авто за продовження написання повідомлень в соцмережах про прокурора та його родичів.

Нагадаємо, 22 лютого в Київській області згорів автомобіль журналіста, а також розташована поруч інша машина.

ДБР розслідує можливу держзраду перших осіб держави У Хмельницькій обл. на хабарі затримали головного інспектора податкової
Новини України ДБРжурналистыподжегпрокурор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся