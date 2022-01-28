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ГБР проводит обыски у депутата Воронько, - источник

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Киев, Пятница 28 января 2022 09:22
ГБР проводит обыски у депутата Воронько, - источник Фото: ДБР проводит обыски у депутата Воронько (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Олег Черныш

Государственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины. Мероприятия осуществляются по факту подделки документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщил изданию источник, речь идет о нардепе Олеге Воронько.

"В рамках уголовного производства по факту подделки документов Государственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц.

Известно, что НАПК уже составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений совместительства и совмещения с другими видами деятельности) относительно его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ.

Так, во время судебного разбирательства в Печерском суде нардеп дал поддельные документы - протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд.

Предварительная квалификация:

  • подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 4 ст. 358 УКУ);
  • служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УКУ);
  • введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УКУ).

Фото: ДБР проводит обыски у депутата Воронько (dbr.gov.ua)

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