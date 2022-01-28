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ДБР проводить обшуки у депутата Воронько, - джерело

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 09:22
ДБР проводить обшуки у депутата Воронько, - джерело Фото: ДБР проводить обшуки у депутата Воронько (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Олег Черниш

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у чинного народного депутата України. Заходи здійснюються за фактом підробки документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомило виданню джерело, мова йде про нардепа Олега Воронько.

"У межах кримінального провадження за фактом підроблення документів Державне бюро розслідувань проводить обшуки у чинного народного депутата України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, слідчі дії відбуваються за місцем проживання парламентарія та у пов’язаних з ним осіб.

Відомо, що НАЗК вже склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.

Так, під час судового розгляду у Печерському суді нардеп дав підроблені документи - протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд.

Попередня кваліфікація:

  • підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 КК України);
  • службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України);
  • введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України).

Фото: ДБР проводить обшуки у депутата Воронько (dbr.gov.ua)

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