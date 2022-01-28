ДБР проводить обшуки у депутата Воронько, - джерело

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомило виданню джерело, мова йде про нардепа Олега Воронько.

"У межах кримінального провадження за фактом підроблення документів Державне бюро розслідувань проводить обшуки у чинного народного депутата України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, слідчі дії відбуваються за місцем проживання парламентарія та у пов’язаних з ним осіб.

Відомо, що НАЗК вже склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.

Так, під час судового розгляду у Печерському суді нардеп дав підроблені документи - протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд.

Попередня кваліфікація:

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 КК України);

службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України);

введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України).

Фото: ДБР проводить обшуки у депутата Воронько (dbr.gov.ua)