ГБР проверит документацию "Мотор Сичи" из-за катастрофы АН-26

Государственное бюро расследований подало в Печерский районный суд Киева 9 ходатайств о временном доступе к оригиналам документов АО "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс", ГП "Антонов" и других государственных структур по обслуживанию, модернизации и эксплуатации самолета АН-26.

Об этом говорится в отчете ГБР.

Следователи намерены выяснить истинные причины и установить виновных в гибели 24 военных и курсантов Харьковского университета Воздушных сил в результате катастрофы АН-26 25 сентября, возле аэродрома Чугуева.

Отмечается, что изучение документации "Мотор Сичи" следственными органами может пролить свет на истинные мотивы трагедии. Именно это предприятие было ответственно за плановое техническое обслуживание двигателей разбившегося самолета и выдачу заключений об их исправности Министерству обороны Украины.

По мнению экспертов, в свете предстоящего изучения следователями ГБР документации "Мотор-Сичи" под подозрение может попасть бывший гендиректор Вячеслав Богуслаев.

В частности, на включение его персоны в список подозреваемых настаивает народный депутат Украины Александр Дубинский. Народный депутат отправил соответствующее обращение в адрес руководства страны и силовых ведомств.

По его сведениям, "Мотор Сичью" до сих пор фактически руководит Вячеслав Богуслаев, хотя формально он продал свою долю китайским инвесторам еще в 2017 году.

"Тридцать лет без ремонта! Это и есть причина катастрофы. А теперь о том, почему "Мотор Сич" дала такое заключение, а Министерство обороны приняло это заключение. Потому, что мы имеем ситуацию халатности и абсолютно наплевательского отношения к тому, что происходит в армии. Чиновникам Минобороны плевать, что будет с солдатами. А "Мотор Сич" находится в руках Богуслаева - неизменный директор "Мотор Сич", который его далее "доит", продав еще в 2017 году контрольный пакет акций этого завода китайским инвесторам", - заявил народный депутат.

Он отметил также, что Богуслаев взял с китайских инвесторов почти миллиард долларов за акции компании, а впоследствии заблокировал переход собственности новым акционерам.

Напомним, 7 октября вице-премьер-министр и председатель государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 в Харьковской области Олег Уруский заявил, что у самолета отказал один из блоков системы управления двигателя.

"Установленная техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", - отметил вице-премьер.