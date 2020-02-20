ГБР проведет открытый конкурс на главу Управления по делам Майдана

Государственное бюро расследований (ГБР) проведет открытый конкурс на руководителя Управления по делам Майдана. Об этом заявила и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова, передает пресс-служба президента.

По ее словам, в январе прокуроры ГПУ, которые занимались делами Майдана, были переведены в Госбюро расследований, после чего подразделение было преобразовано в Управление по делам Майдана. Она также отметила, что в ближайшее время объявят конкурс, на котором выберут руководителя этого управления.

"Конкурс будет открытым, и семьи Героев Небесной Сотни смогут предоставить своего представителя для контроля процесса", - отметила Венедиктова.

Напомним, ранее Венедиктова выступила за отмену закона об амнистии активистов Майдана. По ее словам, этот закон мешает объективному расследованию гибели правоохранителей.

"Он (закон об амнистии активистов Майдана, - ред.) препятствует объективно нам расследовать убийства правоохранителей… Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", - подчеркнула Венедиктова.