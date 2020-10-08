ГБР просит заложить на ведомство в бюджете втрое большую сумму, чем в 2020

Фото: ГБР (Виталий Носач/РБК-Украина)

На деятельность Государственного бюро расследований ведомство просит предусмотреть 4,5 млрд гривен в государственном бюджете на следующий год. Эта сумма в три раза больше заложенной в бюджете на этот год.

Об этом свидетельствует бюджетный запрос, обнародованный на сайте бюро.

Из более 1 миллиарда гривен, которые ГБР получило в прошлом году, ведомство использовало менее 80%.

Согласно запросу, в 2021 году на работу госбюро в бюджете предусмотрели почти 2,5 миллиарда гривен, 80% из которых составляют зарплаты и налоги. Остальные средства планируют потратить на строительство и реконструкцию помещений, спецтехнику и спецсредства, оборудование, инвентарь, мебель, охрану и уборку помещений и интернет.

Вместе с тем в ГБР подчеркивают, что предельный объем расходов на 2021-й в размере 2 миллиарда 484 тысяч 078 гривен обеспечивает минимальную потребность ведомства лишь на 55,3%. Фактическая же потребность в финансировании составляет почти 4,5 миллиарда гривен.

В бюро обращают внимание, что в следующем году планируют создать Институт подготовки кадров и Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Из 2 миллиардов гривен, о которых ГБР просит дополнительно, 1,5 миллиарда должны пойти на зарплаты и уплату налогов. Кроме того, 71 млн гривен просят на покупку автомобилей.

По состоянию на сейчас в проекте бюджета на следующий год для ведомства заложили около 90 миллионов гривен на покупку спецтехники и спецсредств, 31 миллион - на приобретение оружия.

Также бюро просит предусмотреть 88 миллионов гривен на оплату услуг, среди которых покупка программного обеспечения почти 30 млн, противопожарной системы и системы видеонаблюдения на 19 млн.

Напомним, в законопроект о государственном бюджете на 2021 депутаты Верховной рады внесли более пяти тысяч поправок; бюджетный комитет парламента будет рассматривать их на следующей неделе.

Как писало РБК-Украина, Рада 20 октября должна рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении. Это крайний срок, когда ВР должна принять бюджет за основу.