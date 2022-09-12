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В ГБР подтвердили задержание экс-начальника СБУ в Харьковской области

Фото: экс-начальник СБУ в Харьковской области Роман Дудин (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители подтвердили, что задержали бывшего начальника СБУ в Харьковской области. Его подозревают в государственной измене и оставлении места службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, задержали Романа Дудина, который до конца мая возглавлял Харьковское управление СБУ.

Следствие установило, что после полномасштабного вторжения Дудин умышленно препятствовал правоохранителям и силовикам организовывать оборону области. Он фактически действовал в интересах российских военных.

Также экс-начальник СБУ самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области.

Дудину объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ) и самовольном оставлении места службы без уважительных причин (ч. 5 ст. 407 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Фото: правоохранители задержали Романа Дудина (dbr.gov.ua)

Напомним, 11 сентября РБК-Украина стало известно о задержании правоохранителями экс-главы СБУ Харьковской области Романа Дудина.

Также ранее мы сообщали, что Дудина с должности начальника СБУ Харьковской области уволил президент Украины Владимир Зеленский.

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