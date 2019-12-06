ГБР подозревает в растрате 5,5 млн гривен должностных лиц лесного хозяйства

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Они предоставляли разрешения на вырубку леса под видом санитарной очистки

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР), сообщили о подозрении в растрате государственного имущества на сумму 5,5 млн гривен девяти должностным лицам Государственного предприятия "Балаклейское лесное хозяйство" (Харьковская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица предоставляли посторонним лицами разрешение на вырубку древесины ценных пород под видом санитарной очистки леса и в дальнейшем реализовывали древесину. Такие действия чиновников повлекли убытки государству на сумму 5,5 млн гривен.

Состоялись санкционированные обыски в помещении ГП "Балаклейское лесное хозяйство" и по месту жительства подозреваемых.

Квалификация: растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Фото: место происшествия (dbr.gov.ua)

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее ГБР сообщило о подозрении начальнику и первому заместителю Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области, которых обвиняют в хищении около миллиона гривен государственных средств.

РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила должностных лиц Николаевского облсовета, Департамента образования и науки облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий на присвоении бюджетных средств, предназначенных для школ региона.