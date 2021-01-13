ГБР открыло дело из-за возможного присвоения средств ПриватБанка, выделенных на юруслуги

Фото: ПриватБанк (РБК-Украина)

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по признакам уголовного преступления в отношении причастных к возможной неправомерной растрате средств на юридические услуги компании "Астерс Консалт" Приватбанку и злоупотреблений сотрудников Национального банка Украины (НБУ).

Об этом говорится в письме ГБР общественной организации "Общественный комитет национальной безопасности", текстом которого располагают "Украинские новости".

"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и начато досудебное расследование в уголовном производстве №62020000000001029", - сказано в письме.

Как известно, ранее ОО "Общественный комитет национальной безопасности" обратилась в ГБР с просьбой расследовать факты уголовных правонарушений.

Речь идет о завышенной стоимости юридических услуг и причастности сотрудников НБУ к растрате средств на юридические услуги "Астерс Консалт" по договору с ПриватБанком.

Согласно данным письма, расходы ПриватБанка по контракту с AlixPartners с 2017 года составили 265 млн гривен, а с "Астерс Консалт" около 700 млн гривен.

"Мы считаем, что в действиях должностных лиц НБУ, директора и собственника ООО "Астерс" и ООО "Астерс Консалт" Дидковского Алексея Владимировича, Рожковой Екатерины Викторовны и других должностных лиц НБУ и "Приватбанка" есть признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины", - сказано в обращении "Общественного совета национальной безопасности".

Напомним, как ранее сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал иск в Хозяйственный суд Киева к экс-владельцам и топ-менеджерам Платинум Банка, среди которых и замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

ФГВФЛ обосновывал иск тем, что бывшие должностные лица "Платинум Банка", "вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, выразившегося в принятии необоснованных решений", нанесли ущерб банку в размере 14,8 млрд гривен, который состоит из сумм невозвращенных и списанных в убыток кредитных средств.