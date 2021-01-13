ДБР відкрило справу через можливе привласнення коштів ПриватБанку, виділених на юрпослуги

Фото: ПриватБанк (РБК-Україна)

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування за ознаками кримінального злочину щодо причетних до можливої неправомірної розтрати коштів на юридичні послуги компанії "Астерс Консалт" Приватбанку і зловживань співробітників Національного банку України (НБУ).

Про це йдеться в листі ДБР громадської організації "Громадський комітет національної безпеки", текст якого мають "Українські новини".

"Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020000000001029", - сказано в листі.

Як відомо, раніше ГО "Громадський комітет національної безпеки" звернулася в ДБР з проханням розслідувати факти кримінальних правопорушень.

Мова йде про завищену вартість юридичних послуг та причетності співробітників НБУ до розтрати коштів на юридичні послуги "Астерс Консалт" за договором з ПриватБанком.

Згідно з даними листи, витрати ПриватБанку за контрактом з AlixPartners з 2017 року склали 265 млн гривень, а з "Астерс Консалт" близько 700 млн гривень.

"Ми вважаємо, що в діях посадових осіб НБУ, директора і власника ТОВ "Астерс" та ТОВ "Астерс Консалт" Дідковського Олексія Володимировича, Рожкової Катерини Вікторівни та інших посадових осіб НБУ та "Приватбанку" є ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України", - сказано у зверненні "Громадської ради національної безпеки".

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) подав позов до Господарського суду Києва до екс-власникам і топ-менеджерам Платинум Банку, серед яких і заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

ФГВФО мотивував позов тим, що колишні посадовці "Платинум Банку", "внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків, що виразилося в прийнятті необґрунтованих рішень", завдали збитки банку в розмірі 14,8 млрд гривень, який складається із сум неповернених і списаних у збиток кредитних коштів.