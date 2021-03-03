UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ГБР обещает результаты по нескольким делам против судей КСУ в ближайшее время

Автор: РБК-Украина

Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что в ближайшее время ГБР предоставит результат по нескольким уголовным делам в отношении судей Конституционного суда. Сейчас продолжаются экспертизы.

Об этом он сказал в ходе отчета по работе ГБР в Верховной раде.

"В ГБР проводится досудебное расследование в рамках отдельных уголовных производств в отношении судей Конституционного суда Украины. На сегодня сообщено о подозрении лишь одному из них, продолжается ряд экспертиз", - отметил и.о. директора бюро.

Сухачев подчеркнул, что по результатам проведения всех необходимых следственных действий будет принято окончательное решение по этим делам.

"В ближайшее время мы дадим результат по нескольким уголовным производствам в отношении действий судей КСУ", - добавил он.

Напомним, 1 марта ГБР открыло уголовное дело в отношении главы Конституционного суда Александа Тупицкого. Дело начали по факту совершения самоуправства главой КСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Конституционный суд УкраиныГБР
Читайте также
Против 117 правоохранителей ГБР направило обвинения в суд за превышение власти
Авария АН-26: ГБР планирует завершить следствие до мая
Прогноз погоды